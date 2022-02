Tivoli. Niente risarcimento alla Impreme dei Mezzaroma. Ma forse la lottizzazione Nathan si farà…

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nessundeiin merito. Il Tar del Lazio ha così deciso in meritorichiesta didi 95 milioni di euro dellacontro il Comune di. I giudici nella sentenza hanno stabilito che “nessunè dovuto dal Comune diSocietà costruttrice; il competente Ufficio comunale, prima di rilasciare eventuali autorizzazioni a costruire, ne verifichi la pericolosità per la pubblica incolumità degli abitanti di Villa Adriana; spetterà al Sindaco, nel caso di rilascio delle autorizzazioni, il potere di bloccare i lavori ove ritenuti rischiosi per l’assetto ...

Lottizzazione Nathan, niente risarcimento alla Impreme da parte del Comune di Tivoli In questo modo il Tribunale Amministrativo del Lazio ha rigettato la domanda con cui la Società costruttrice aveva ...