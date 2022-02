Pattinaggio artistico, perché la cerimonia del team event è ritardata? Possibile affare doping (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un sospetto caso doping potrebbe sconvolgere completamente l’esito del primo evento da medaglia del Pattinaggio artistico valido per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nella giornata di ieri era prevista la premiazione ufficiale del team event conclusosi lunedì 7 febbraio, tuttavia la cerimonia è stata rinviata a data da destinarsi per problemi legali. Il motivo di questo slittamento, secondo insidethegames, sarebbe legato ad un test antidoping effettuato prima delle Olimpiadi cinesi da parte di uno degli atleti russi che hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre. La fenomenale formazione russa, che gareggia senza la sua bandiera e con la denominazione ROC (Russian Olympic Committe) per effetto delle sanzioni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un sospetto casopotrebbe sconvolgere completamente l’esito del primoo da medaglia delvalido per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nella giornata di ieri era prevista la premiazione ufficiale delconclusosi lunedì 7 febbraio, tuttavia laè stata rinviata a data da destinarsi per problemi legali. Il motivo di questo slittamento, secondo insidethegames, sarebbe legato ad un test antieffettuato prima delle Olimpiadi cinesi da parte di uno degli atleti russi che hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre. La fenomenale formazione russa, che gareggia senza la sua bandiera e con la denominazione ROC (Russian Olympic Committe) per effetto delle sanzioni ...

Advertising

Coninews : Emozioni e medaglie nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, tanti auguri di buon compleanno a Carolina #Kostner! ??… - GxEmiliaRomagna : RT @fisritalia: È di #Livorno, ha partecipato agli ultimi Campionati Europei ???? di Riccione di #pattinaggio artistico ed oggi diventa maggi… - _bri0805 : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - LetsLove_BTS : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - decarlimelissa8 : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… -