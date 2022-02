Inchiesta Open, chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Matteo Renzi ma non solo. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex premier e di altri 10 indagati nell'ambito dell'Inchiesta sulla fondazione Open, e cioè quella nata per accompagnare l'attività politica di Renzi. Oltre a quest'ultimo, la richiesta di rinvio a giudizio ha riguardato il deputato del Pd Luca Lotti, la capogruppo alla Camera di Italia viva Maria Elena Boschi. L'imprenditore e presidente di Aeroporti Toscani Marco Carrai. E l'ex presidente della Fondazione, l'avvocato Alberto Bianchi. Come avevamo scritto qui, le indagini, dopo due anni di grancassa mediatica contro il già presidente del Consiglio, si erano concluse senza grandi elementi. La gran parte della vicenda ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Matteoma non solo. La procura di Firenze haildell'ex premier e di10nell'ambito dell'sulla fondazione, e cioè quella nata per accompagnare l'attività politica di. Oltre a quest'ultimo, la richiesta diha riguardato il deputato del Pd Luca Lotti, la capogruppo alla Camera di Italia viva Maria Elena Boschi. L'imprenditore e presidente di Aeroporti Toscani Marco Carrai. E l'ex presidente della Fondazione, l'avvocato Alberto Bianchi. Come avevamo scritto qui, le indagini, dopo due anni di grancassa mediatica contro il già presidente del Consiglio, si erano concluse senza grandi elementi. La gran parte della vicenda ...

Advertising

repubblica : Inchiesta Open, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi e altre dieci persone per fi… - ilfoglio_it : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo #Renzi e di altri 10 indagati nell'ambito dell'inch… - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Inchiesta #Open, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di #Renzi, Boschi e Lotti - matteoc1951 : RT @Patty66509580: #MatteoRenzi, chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta sul finanziamento illecito alla Fondazione Open La procura di… - darioderrico : RT @fanpage: Ultim'ora La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e diversi alt… -