Il truffatore di Tinder: la vera storia, le vittime, i protagonisti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il truffatore di Tinder è il nuovo film documentario di Netflix che ti fa venire voglia di cancellare tutti i tuoi account sulle app di incontri, perché racconta una storia vera ed agghiacciante in cui la sensibilità umana diventa il punto debole su cui fare leva per un'azione criminale difficile da denunciare e perseguire legalmente. Cercare l'amore della vita non vale certo la pena quando si corre il rischio di cadere nelle grinfie di un abile truffatore che sa manipolare e giocare senza scrupoli con i sentimenti delle proprie vittime per spogliarle di ogni loro avere. Il documentario è opera dello stesso staff creativo di Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online, una miniserie true crime tra le più inquietanti e colme di suspense mai viste su Netflix, e racconta la ...

