Genova | i tre commissari europei a tu per tu coi cinghiali sul greto del Bisagno | “Vanno mandati via”

Advertising

SignorCosa : Dei tre goal più belli che abbia mai visto, forse due sono di Totti, questo e quello a Genova contro la Samp. Sul g… - leoparigi : «Non avevamo mai visto nulla del genere. Questi animali sembrano addomesticati, vivono tre le case e, vista la conf… - Dejavu5769 : tre commissari europei a genova per i cinghiali???? datemi un pizzicotto perchè questa cazzata è davvero grandiosa!… - redazioneiene : Perché le Dogane di Genova insistono nel chiedere 130mila euro a questa donna dopo aver perso tre processi? Ci racc… - gianluigidellac : RT @Briciolina7: @sempreciro Tralasci di dire che #Renzi ha presentato alla Procura di Genova una denuncia penale dei tre magistrati. Credo… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova tre

Il Secolo XIX

Il premier Mario Draghi lo ha preannunciato ieri dalanciando un messaggio rassicurante: non ... Il prezzo dell'energia elettrica nei primimesi dell'anno è raddoppiato (+55%) e poco meno ha ...Tra le province con il maggior numero di nuovi casia 1.038, Savona a 366, Imperia a 289 e ... 52 ricoverati in ospedale,in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 27.367, +309 unità ...È ufficiale: l’ex stabilimento Mira Lanza è candidato ad ospitare la sede del nuovo super centro vaccinale di Genova. Ad annunciarlo l’assessore allo Sviluppo Economico e Patrimonio ...ontinua la giornata genovese del presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova, che si riassume in tre tappe, l'ultima al cantiere del Terzo Valico di Trasta. Il premier si è complimentato con le ...