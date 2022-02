Combinata maschile Pechino | startlist e programma

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani, giovedì 10 febbraio alle 3.30 la discesa e alle 7.15 lo slalom delladi. Gli iscritti sono solo 27. Cos’è ladiLa quinta gara di sci alpino alle Olimpiade dinon promette di essere molto interessante. In primo luogo perchè gli iscritti sono solo 27. Il campione in carica è Marcel Hirscher, oro a PyeongChang, mentre il favorito è Alexis Pinturault che partirà col numero 13 in discesa. Da tenere sotto osservazione Marco Schwarz col n° 5 e Johannes Strolz col numero 6. Il candidato a ruolo di co-favorito è Loic Meillard. Possibile candidato alle medaglie anche il canadese Trevor Philp col n° 19 in discesa. Unico italiano in gara Innerhofer con il numero 12. CLICCA QUI PER LA ...