Atp Dallas 2022: buona la prima per Seppi, battuto in rimonta Altmaier (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Esordio vincente per Andreas Seppi nell’Atp 250 di Dallas 2022. Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il primo parziale non si è lasciato scoraggiare ed ha reagito da vero campione, spuntandola dopo 1h52?. Per Seppi si tratta della prima vittoria stagionale in un main draw Atp. Il suo prossimo avversario sarà l’americano Jenson Brooksby, quarta testa di serie del torneo e già al secondo turno in virtù di un bye. Impegno proibitivo per l’altoatesino, che tuttavia proverà a giocarsi le sue carte e magari a far valere la propria esperienza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Esordio vincente per Andreasnell’Atp 250 di. Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Danielcon il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il primo parziale non si è lasciato scoraggiare ed ha reagito da vero campione, spuntandola dopo 1h52?. Persi tratta dellavittoria stagionale in un main draw Atp. Il suo prossimo avversario sarà l’americano Jenson Brooksby, quarta testa di serie del torneo e già al secondo turno in virtù di un bye. Impegno proibitivo per l’altoatesino, che tuttavia proverà a giocarsi le sue carte e magari a far valere la propria esperienza. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atp #Dallas 2022: buona la prima per #Seppi, battuto in rimonta Altmaier - TennisItalia : #Atp #DALOpen SEPPI C’È! L’altoatesino batte Altmaier 4-6 6-3 6-4 e approda al secondo turno a Dallas! @DALOpenTennis | @atptour | #Seppi - LFrenk04 : Tennis: mentre Andreas Seppi sarà impegnato nell'ATP 250 di Dallas. Forza????! - livetennisit : ATP 250 Buenos Aires e Dallas: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri (LIVE) - Ubitennis : ATP Dallas: Cressy saluta già il torneo. Bene Nakashima e i redivivi Anderson e Sock -