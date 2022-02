Tutti invocano il centro ma alla fine nessuno si fida di nessuno. E i due poli resistono (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutti invocano il centro, Tutti sono pronti a dichiarare la morte del bipolarismo. Ma poi, a conti fatti, in quello spazio scomodo – almeno finché la legge elettorale sarà quella vigente – non ci si mette nessuno. La prudenza non è mai troppa. I centristi hanno brigato durante la partita del Quirinale ma dopo hanno dovuto fare i conti con il loro presunto elettorato. Evanescente e inesistente. Carlo Calenda si è tirato fuori: il centro non mi interessa, ha fatto sapere. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, boccia la fuga in avanti di Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello verso Matteo Renzi. Mentre Pier Ferdinando Casini osserva che non vuole avere il ruolo di suggeritore del cantiere del centro. Anche perché poi Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022)ilsono pronti a dichiarare la morte del bipolarismo. Ma poi, a conti fatti, in quello spazio scomodo – almeno finché la legge elettorale sarà quella vigente – non ci si mette. La prudenza non è mai troppa. I centristi hanno brigato durante la partita del Quirinale ma dopo hanno dovuto fare i conti con il loro presunto elettorato. Evanescente e inesistente. Carlo Calenda si è tirato fuori: ilnon mi interessa, ha fatto sapere. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, boccia la fuga in avanti di Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello verso Matteo Renzi. Mentre Pier Ferdinando Casini osserva che non vuole avere il ruolo di suggeritore del cantiere del. Anche perché poi Matteo ...

