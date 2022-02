Olimpiadi Pechino | secondo oro dal Curling | Constantini – Mosaner

(Di martedì 8 febbraio 2022) In finale la coppia azzurra ha surclassato per 8-5 la Norvegia vincendo una meritatissima medaglia d'oro. L'articolo proviene da Firenze Post.

CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!! L'Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling

Shen Haixiong: Egregio Signor Presidente, prima di tutto, le porgo il più cordiale benvenuto in Cina per presenziare alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022. Nel febbraio d ... Johannes Høsflot Klæbo si è confermato oro olimpico nella prova sprint a tecnica libera di sci di fondo in questi Giochi di Pechino 2022. Il norvegese si conferma come uno dei più grandi interpreti de ...