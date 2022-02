Mascherine all’aperto, da venerdì 11 febbraio stop all’obbligo: «Vale per tutti i colori delle regioni» (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi l’ordinanza del ministro Speranza: il via libera da venerdì 11 febbraio in tutta Italia, non solo nelle regioni in zona bianca. Riapriranno anche le discoteche Leggi su corriere (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi l’ordinanza del ministro Speranza: il via libera da11in tutta Italia, non solo nellein zona bianca. Riapriranno anche le discoteche

RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - marchess88 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 41.247 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 326 e da venerdì cadr… - nicoferlav : RT @AStramezzi: Forse frainteso il lancio di SkyTG24 dal 10 non più mascherine all’aperto solo per i vaccinati con tripla dose? Dopo averc… -