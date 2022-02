Cagliari, Pereiro: «Punti buoni per respirare, ma non bisogna addormentarci» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il trequartista del Cagliari Pereiro ha parlato dell’ottimo inizio di 2022 da parte dei rossoblù Gaston Pereiro, trequartista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Sport890. Cagliari – «Questi Punti ci servono per respirare per quanto riguarda la classifica, ma non ci possiamo addormentare. Mi sento bene, l’allenatore mi sta dando più minuti e più fiducia». NAZIONALE – «Ho visto la nazionale come tifoso, mi è piaciuto molto come ha giocato l’Uruguay. Continuo con l’illusione di poter esserci alla prossima convocazione. Ho parlato con Alonso quando è venuto a trovarci a Torino». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il trequartista delha parlato dell’ottimo inizio di 2022 da parte dei rossoblù Gaston, trequartista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Sport890.– «Questici servono perper quanto riguarda la classifica, ma non ci possiamo addormentare. Mi sento bene, l’allenatore mi sta dando più minuti e più fiducia». NAZIONALE – «Ho visto la nazionale come tifoso, mi è piaciuto molto come ha giocato l’Uruguay. Continuo con l’illusione di poter esserci alla prossima convocazione. Ho parlato con Alonso quando è venuto a trovarci a Torino». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

