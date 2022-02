Atletica, Jacobs verso Lodz: “Fisicamente sto bene. Con Tortu rivalità positiva” (Di martedì 8 febbraio 2022) “I Mondiali indoor di Belgrado saranno una delle tappe fondamentali della stagione, dovrò uscire dalla mia comfort zone perché il mio punto forte sono i 100 metri, ma bisogna confrontarsi anche dove non si è così bravi e quindi ci arrivo con la volontà di fare il massimo e di giocarmi il tutto per tutto ai Mondiali nei 60 metri. Rispetto a Belgrado 2017 (out in qualificazione nel lungo, ndr) adesso sono tutt’altro atleta“. Marcell Jacobs ha le idee chiare. Venerdì il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 sarà in pista in Polonia, a Lodz, per il secondo meeting indoor dopo l’ottimo esordio da 6.51 di venerdì scorso a Berlino. L’azzurro delle Fiamme Oro ha parlato anche dei propri obiettivi per questa prima parte di stagione durante la cerimonia di consegna, a Roma, del premio di Atleta dell’anno 2021 assegnato dall’Associazione Stampa Estera ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “I Mondiali indoor di Belgrado saranno una delle tappe fondamentali della stagione, dovrò uscire dalla mia comfort zone perché il mio punto forte sono i 100 metri, ma bisogna confrontarsi anche dove non si è così bravi e quindi ci arrivo con la volontà di fare il massimo e di giocarmi il tutto per tutto ai Mondiali nei 60 metri. Rispetto a Belgrado 2017 (out in qualificazione nel lungo, ndr) adesso sono tutt’altro atleta“. Marcellha le idee chiare. Venerdì il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 sarà in pista in Polonia, a, per il secondo meeting indoor dopo l’ottimo esordio da 6.51 di venerdì scorso a Berlino. L’azzurro delle Fiamme Oro ha parlato anche dei propri obiettivi per questa prima parte di stagione durante la cerimonia di consegna, a Roma, del premio di Atleta dell’anno 2021 assegnato dall’Associazione Stampa Estera ...

