“Addio campione” Lutto nello sport | morto a soli 16 anni dopo un terribile incidente in pista

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il mondo della MotoGp è sconvolto. Jakob Gurecky, astro nascente del motociclismo mondiale, èa seguito delle ferite alla testa riportareunacaduta in allenamento sul kartrodromo di Martin, in Slovacchia. Aveva appena 16, compiuti lo scorso 8 ottobre. Il giovane pilota ceco era a bordo della sua minibike Ohvale quando si è scontrato con un ostacolo. Portato subito in ospedale, Gurecky non ce l’ha fatta ed è deceduto ieri, lunedì 7 febbraio. “Purtroppo – fa sapere il sito ufficiale della MotoGP – il 7 febbraio Jakub ci ha lasciati in seguito a unavvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile”. Jakub Gurecky era già noto agli appassionati di ...