Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 16:30 (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALL’USCITA PER LA TIBURTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA LA COMPLANARE E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA; E DA OGGI SONO INIZIATI LAVORI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZEA CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALL’USCITA PER LA TIBURTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A24-TERAMO TRA LA COMPLANARE E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA; E DA OGGI SONO INIZIATI LAVORI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 02 - 2022 ore 09:15 VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA STESSA SITUAZIONE TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 02 - 2022 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...REGOLARE SULLA METRO B1 CON LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE CONCA D'ORO RIMANE SOSPESA LA LINEA FERROVIARIA ROMA ...

