Vento forte a Milano: alberi sradicati, evacuato un asilo e chiuso il Castello Sforzesco (Di lunedì 7 febbraio 2022) Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per le raffiche fortissime. Disagi in diversi quartieri della città: in viale Gadio (non lontano dall'Acquario) un albero è caduto su un furgone e all'interno c'erano due persone, non sono ferite

ComuneMI : Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi p… - Corriere : Vento forte a Milano, alberi caduti tra Loreto, Niguarda e Sempione: è allerta arancione - emergenzavvf : Forte vento in provincia di #Torino, maggiori criticità in Val di Susa: smottamenti, alberi caduti e rami spezzati,… - lorenzaswift13 : @2Chborg No è davvero fastidioso. Mi dà confusione. Intendevo dire che credo che il cambiamento climatico influisca anche sul vento forte. - a42nno : RT @ComuneMI: Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici Si… -