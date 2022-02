Traffico Roma del 07-02-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto ci sono problemi in tangenziale code per incidente sono segnalate in direzione della Salaria tra San Lorenzo e lo svincolo per La A24 code di conseguenza si sono formate sul tratto Urbano della A24 a partire da Togliatti per le difficoltà di immissione in tangenziale sempre in tangenziale per lavori invece all’altezza della sala ci sono quelle da Campi Sportivi in direzione San Giovanni e poi a seguire rallentamenti persu viale Castrense rallentamenti sono segnalati poi sul Raccordo Anulare tra Casilina e Appia in carreggiata interne tra Laurentina e la piazza sulla carreggiata esterna Andiamo nella zona della Stazione Termini ci sono delle cose su Viale Pretoriano per un incidente all’altezza di via dei Frentani rallenta invece su via Trionfale nei pressi dei lavori tra via ...