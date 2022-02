(Di lunedì 7 febbraio 2022)e insufficienti a coprire il fabbisogno. L’allarmedalla struttura commissariale per l’emergenza Covid arriva dalla dirigente di un istituto comprensivo di Roma, che chiarisce come le scuole stiano cercando di organizzarsi per gli acquisti con le farmacie convenzionate, ma per questo canale «serve tempo», mentre il decreto che ha disposto le norme sull’auto-sorveglianza pone un’esigenza immediata. L’allarmealla«Il commissario straordinario ne hacirca 800 e noi tra primaria e secondaria su un totale di 120 docenti, abbiamo circa 22-23 insegnanti, lavoratori fragili e personale Ata che ogni giorno devono ...

Advertising

SecolodItalia1 : «Piccole, difettose e poche»: la denuncia della preside sulle mascherine inviate a scuola dal governo… - Manuquella1 : RT @Affaritaliani: Mascherine scandalo per le scuole Poche, piccole e difettose”, la rivolta - Scrittomisto : Mascherine scandalo per le scuole: “Poche, piccole e difettose”, la rivolta #ffp2 - Affaritaliani : Mascherine scandalo per le scuole Poche, piccole e difettose”, la rivolta -

Ultime Notizie dalla rete : Piccole difettose

Il Secolo d'Italia

...per il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove ci sono alunni che non possono indossare la mascherina sono......per il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove ci sono alunni che non possono indossare la mascherina sono...“Le mascherine ffp2 inviate per il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove ci sono alunni che non possono indossare la ...Le mascherine ffp2 inviate per il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove ci sono alunni che non possono indossare la ...