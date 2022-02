Napoli, De Laurentiis: 'Cori razzisti a Venezia insopportabili, i ragazzi della Curva A ci hanno mostrato sostegno' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Napoli vince a Venezia e si porta a ridosso dell'Inter capolista, ora è solo un punto che divide le due squadre. Al termine del... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilvince ae si porta a ridosso dell'Inter capolista, ora è solo un punto che divide le due squadre. Al termine del...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #DeLaurentiis parla di lotta scudetto e di #Insigne - sscnapoli : ?? Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la… - news24_inter : #DeLaurentiis non usa mezzi termini ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis: “Lega Serie A? Il nuovo presidente non deve… - BrunoGalvan85 : Per @CalcioNapoli24 'Spalletti aziendalista. Quando arriva Bezos al posto di De Laurentiis?'. Com'è triste Venezia… -