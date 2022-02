Mps | il cda ritira le deleghe all' ad Bastianini

Advertising

Ildiha deliberato di ritirare le deleghe dell'amministratore delegato, Guido Bastianini. La decisione, a quanto apprende l'ANSA, è stata assunta dal consiglio all'unanimità. La sfiducia a ...... dopo che è arrivato l'impulso dall'azionista di maggioranza , il Tesoro, di sostituire l'amministratore delegato, in carica, come tutto ilampiamente rinnovato, dal maggio 2020. Un pressing che ...Il cda di Mps ha deliberato di ritirare le deleghe dell'amministratore delegato, Guido Bastianini. La decisione, a quanto si apprende, è stata assunta dal consiglio all'unanimità. La sfiducia a ...La decisione era attesa dal board che si è riunito per l'approvazione dei risultati del 2021, dopo che è arrivato l'impulso dall'azionista di maggioranza, il Tesoro, di sostituire l'amministratore ...