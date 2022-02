Morgan demolisce Sanremo | “una m***a Ma chi è Blanco? Mahmood fa versi”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Chefosse parecchio critico nei confronti del Festival dilo si era già capito. Nei giorni scorsi il cantante aveva parlato in maniera piuttosto in diretta di “dominazione tirannica” nata a suo avviso da quando Amadeus è stato scelto come direttore artistico del Festival. Anche nelle scorse ore, Marco Castoldi ha lanciato nuove L'articolo

Advertising

blogtivvu : Morgan demolisce Mahmood e Blanco, la reaction di “Brividi” in diretta: “Giusta vittoria per un Festival di merd*”… -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan demolisce

Blog Tivvù

Mahmood e Blanco Non ho visto né la loro canzone né la cover de Il cielo in una stanza che hanno fatto a Sanremo. Ma chi è Blanco? Uno che fa molti numeri su Spotify? Ah, infatti ...Mahmood e Blanco Non ho visto né la loro canzone né la cover de Il cielo in una stanza che hanno fatto a Sanremo. Ma chi è Blanco? Uno che fa molti numeri su Spotify? Ah, infatti ...Che Morgan fosse parecchio critico nei confronti del Festival di Sanremo lo si era già capito. Nei giorni scorsi il cantante ...“È giusto che vincano loro perché sennò non sarebbe un Festival di me**a”: lo dichiara Morgan commentando il brano di Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”. Ospite di ...