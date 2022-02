Mascherine Ffp2, continua la protesta. Una preside: “Quelle inviate dal Ministero non coprono il fabbisogno e sono difettose” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le Mascherine Ffp2 inviate per il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove ci sono alunni che non possono indossare la mascherina sono piccole, difettose ed in numero insufficiente a coprire il fabbisogno. Per Quelle predisposte per gli alunni delle classi in auto-sorveglianza dal decreto-legge 7 gennaio 2022, le scuole si stanno attivando per gli acquisti con le farmacie convenzionate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Leper il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove cialunni che non posindossare la mascherinapiccole,ed in numero insufficiente a coprire il. Perpredisposte per gli alunni delle classi in auto-sorveglianza dal decreto-legge 7 gennaio 2022, le scuole si stanno attivando per gli acquisti con le farmacie convenzionate. L'articolo .

