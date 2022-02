Maltempo a Napoli: forte vento, disagi per i collegamenti con le isole (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli dove i forti venti di libeccio e scirocco stanno causando lo stop di numerose corse per le isole di Ischia e Procida. Sospesi infatti quasi tutti i collegamenti dei mezzi veloci in partenza da e per i porti di Ischia, Forio, Casamicciola e Procida mentre proseguono a singhiozzo quelli operati con navi traghetto dagli approdi di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli per le due isole rendendo quindi difficile arrivare o partire dalle due località insulari. Secondo le previsioni il mare resterà molto mosso anche per il resto della giornata così che la regolarità del servizio delle compagnie potrebbe risentirne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giornata difficile per imarittimi nel golfo didove i forti venti di libeccio e scirocco stanno causando lo stop di numerose corse per ledi Ischia e Procida. Sospesi infatti quasi tutti idei mezzi veloci in partenza da e per i porti di Ischia, Forio, Casamicciola e Procida mentre proseguono a singhiozzo quelli operati con navi traghetto dagli approdi diPorta di Massa e Pozzuoli per le duerendendo quindi difficile arrivare o partire dalle due località insulari. Secondo le previsioni il mare resterà molto mosso anche per il resto della giornata così che la regolarità del servizio delle compagnie potrebbe risentirne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

