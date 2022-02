Davvero Facebook e Instagram non saranno più disponibili in Europa? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da Meta hanno fatto sapere che "probabilmente non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti in Europa". C'entrano il Gdpr e l'utilizzo dei dati personali. L'azienda: "Servono regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi... Leggi su repubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da Meta hanno fatto sapere che "probabilmente non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti in". C'entrano il Gdpr e l'utilizzo dei dati personali. L'azienda: "Servono regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi...

Advertising

franzrusso : Ma davvero #Facebook e #Instagram rischiano di non funzionare più in Europa? Uno scenario, possibile quanto improba… - LegaSalvini : Don Bonifacio Duru (Fondatore ‘Opera Don Bonifacio Azione Verde): “Non basta accogliere. Perché accogliere chi sca… - VittorioSgarbi : #nft Questa tecnologia smaterializza l’opera d'arte così come l’abbiamo intesa e la rende davvero eterna: chiunque… - KuRoBaRaZa : RT @analphabeta: ?????? Grazie #9febbraio (la verità é che questo tweet l'ho chiesto scherzando, ma ci tenevo davvero che fosse fatto seriamen… - leggipurequesto : RT @prijedoremergen: RAY CHARLES CIECO E TRIPODE ?? CERCHIAMO DAVVERO PER LUI UNA VERA ADOZIONE DEL?? Questo cane lo portiamo nel cuore e n… -