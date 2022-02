Conte: «Di Maio? Nessuno è indispensabile, nemmeno io. Lui ha bruciato Belloni» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giuseppe Conte è ancora arrabbiato con Luigi Di Maio. E in un’intervista rilasciata a La Stampa manda un segnale chiaro al ministro degli Esteri: «Nel Movimento Nessuno deve sentirsi indispensabile. nemmeno io». E torna a parlare della candidatura abortita di Elisabetta Belloni: «Ho già chiarito che su quel nominativo non si è arrivati all’ultimo. Quando l’abbiamo proposto a Salvini con Letta eravamo consapevoli che era un nome solido e super partes, lo stavamo vagliando da giorni, fermi restando i passaggi finali interni che ciascun partito si riservava di fare. Il sì di Salvini è stata una svolta importante, insieme a quello della Meloni, eravamo a un passo. Poi è intervenuto il partito trasversale che non vuole il cambiamento nel paese». E punta il dito su Di Maio ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giuseppeè ancora arrabbiato con Luigi Di. E in un’intervista rilasciata a La Stampa manda un segnale chiaro al ministro degli Esteri: «Nel Movimentodeve sentirsiio». E torna a parlare della candidatura abortita di Elisabetta: «Ho già chiarito che su quel nominativo non si è arrivati all’ultimo. Quando l’abbiamo proposto a Salvini con Letta eravamo consapevoli che era un nome solido e super partes, lo stavamo vagliando da giorni, fermi restando i passaggi finali interni che ciascun partito si riservava di fare. Il sì di Salvini è stata una svolta importante, insieme a quello della Meloni, eravamo a un passo. Poi è intervenuto il partito trasversale che non vuole il cambiamento nel paese». E punta il dito su Di...

