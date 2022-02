Basket: World Cup 2023 Qualifiers, presentata la lista del ct Sacchetti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il coach della Nazionale di Basket italiana Meo Sacchetti ha svelato la long list dei convocati per il match di qualificazione per Mondiali 2023 contro l'Islanda. Il primo impegno, in calendario, è previsto per il 24 febbraio alle ore 21.00 italiane sul parquet dell'Olafssalur di Hafnarfjordur, terza città più grande dell'Islanda a pochi chilometri dalla capitale Reykjavik. Segue il match di ritorjno il giorno successivo, domenica 27 febbraio, alle 20.30 al PalaDozza di Bologna. Due match cruciali per passare il turno (avanzano le prime tre su quattro) e poter accedere con quanti più punti possibili alla seconda fase in vista dell'incrocio con il girone composto da Spagna, Georgia, Ucraina e Macedonia del Nord (al Mondiale le prime tre squadre su sei). Dopo il passo falso in Russia (92-78) e la vittoria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il coach della Nazionale diitaliana Meoha svelato la long list dei convocati per il match di qualificazione per Mondialicontro l'Islanda. Il primo impegno, in calendario, è previsto per il 24 febbraio alle ore 21.00 italiane sul parquet dell'Olafssalur di Hafnarfjordur, terza città più grande dell'Islanda a pochi chilometri dalla capitale Reykjavik. Segue il match di ritorjno il giorno successivo, domenica 27 febbraio, alle 20.30 al PalaDozza di Bologna. Due match cruciali per passare il turno (avanzano le prime tre su quattro) e poter accedere con quanti più punti possibili alla seconda fase in vista dell'incrocio con il girone composto da Spagna, Georgia, Ucraina e Macedonia del Nord (al Mondiale le prime tre squadre su sei). Dopo il passo falso in Russia (92-78) e la vittoria ...

