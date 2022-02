Ascolti tv domenica 6 febbraio 2022: scopri chi ha vinto in prime time (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time di domenica 6 febbraio 2022? Su RaiUno dopo la scorpacciata di Ascolti della settimana di Sanremo un atteso ritorno. La terza stagione de L’amica geniale con l’episodio dal titolo Sconcezze. A vedersela con la fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante sarà il simpatico … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chi hala battaglia deglitv indi? Su RaiUno dopo la scorpacciata didella settimana di Sanremo un atteso ritorno. La terza stagione de L’amica geniale con l’episodio dal titolo Sconcezze. A vedersela con la fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante sarà il simpatico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Effetto Sanremo anche per Domenica IN? Gli ascolti del 6 febbraio 2022 - zazoomblog : Ascolti tv ieri pomeriggio domenica 6 febbraio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #pomeriggio… - CorriereCitta : Ascolti tv domenica 6 febbraio 2022: Che Tempo Che Fa, l’Amica Geniale, Non è L’Arena, The Danish Girl Dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti tv ieri domenica 6 febbraio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #domenica #febbraio #auditel - medicojunghiano : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Per rispondere al prevedibile Boom di ascolti da Fazio per la presenza del Papa, Giletti per la puntata di… -