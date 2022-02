Test Sepang Day 2: Enea Bastianini imprendibile a metà giornata - News (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo una prima e intensa giornata di prove , i piloti della MotoGP sono scesi in pista anche oggi per il Day 2 dei Test collettivi che la top class sta disputando sul tracciato di Sepang. Guarda anche ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo una prima e intensadi prove , i piloti della MotoGP sono scesi in pista anche oggi per il Day 2 deicollettivi che la top class sta disputando sul tracciato di. Guarda anche ...

Advertising

infoitsport : MotoGP / Test Sepang day-2: Bastianini firma il record della pista – DIRETTA - infoitsport : MotoGP 2022. Test di Sepang, Day 2: con Zam, Pecino e le vostre domande IN DIRETTA OGGI ALLE 14:30 - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: rientrano i centauri in pista sotto la pioggia! Bastianini in testa -… - infoitsport : MotoGP, LIVE - La diretta del 2° giorno di test a Sepang minuto per minuto - infoitsport : MotoGP Test Sepang, day-2: tempi e classifica provvisoria, ‘Bestia’ da record -