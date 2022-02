Spalletti | “Vittoria della consapevolezza Ora pensiamo all’Inter con un Koulibaly in più”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Lucianoesalta il suo Napoli dopo lacon il Venezia. Il tecnico partenopeo: “Gara che ci dà“. Unadavvero importantissima per i partenopei che fino ad ora avevano sempre sofferto le gare contro squadre che si chiudevano. Le sconfitte con Empoli e Spezia al Maradona ne sono un esempio.al termine di Venezia-Napoli ha detto: “È unache ci dà, ci fa capire che possiamo vincere le partite, anche senza aspettare l’episodio favorevole. Non era affatto semplice vincere contro il Venezia, ma ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto anche giocando un discreto calcio. Anche perché noi dobbiamo sempre palleggiare per riuscire a trovare la giocata giusta“. Venezia-Napoli: l’analisi di ...

SSC Napoli

A Venezia è arrivata infatti per gli azzurri la quartaconsecutiva, con le firme nella ripresa di Osimhen e Petagna. La squadra diè venuta a capo di una partita difficile e ha ......audio dell'articolo Lucianoha parlato al termine della sfida vinta dal suo Napoli contro il Venezia grazie alle reti di Osimhen e Petagna Ecco le parole a Dazn di Lucianodopo il ...I partenopei torneranno in campo sabato nel big match contro l'Inter, si tratterà di una gara di fondamentale importante per la squadra di Spalletti che in caso di vittoria si porterebbe ...Luciano Spalletti esalta il suo Napoli dopo la vittoria con il Venezia. Il tecnico partenopeo: “Gara che ci dà consapevolezza“. Una vittoria davvero importantissima per i partenopei che fino ad ora ...