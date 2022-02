I capelli di Sabrina Ferilli: castano caldo e riflessi dolci, tutti da copiare! (Di domenica 6 febbraio 2022) Il colore dei capelli di Sabrina Ferilli è diventato il suo marchio di fabbrica: caldo, avvolgente e dolcissimo, perfetto per le mediterranee! Sabrina Ferilli è la quintessenza della donna mediterranea. Forme giunoniche, sorriso contagioso, carnagione dorata, l’attrice a Sanremo 2022 ha dimostrato ancora di essere un sex symbol nazionale. Sempre e comunque fedele a se L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 6 febbraio 2022) Il colore deidiè diventato il suo marchio di fabbrica:, avvolgente essimo, perfetto per le mediterranee!è la quintessenza della donna mediterranea. Forme giunoniche, sorriso contagioso, carnagione dorata, l’attrice a Sanremo 2022 ha dimostrato ancora di essere un sex symbol nazionale. Sempre e comunque fedele a se L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

