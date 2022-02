Gli uomini jet a Pechino (Di domenica 6 febbraio 2022) Pronti per le notti olimpiche? Stanotte serviranno gli straordinari, caffè bollente e una sveglia molto birichina per seguire le gare più belle dei Giochi olimpici di Pechino 2022: la discesa uomini, cancellata ieri per troppo vento che aveva già fatto saltare la terza sessione di training, andrà in scena, in diretta, alle 4 del mattino di lunedì 7. Manche secca, come accade nelle prove veloci dello sci alpino (Discesa, appunto e superG) che sarà incorniciata da un’altra prova maestra di queste Olimpiadi invernali: il gigante femminile (Dirette Tv e web 3.15 e 6.45). L’Italia si gioca carte importanti in entrambe le gare e per una volta diciamo, Men first per conoscere i signori della discesa, gli uomini jet che, è il caso di dirlo, parlando della pista Rock di Pechino, avranno davvero bisogno di vento in poppa (e non ... Leggi su gqitalia (Di domenica 6 febbraio 2022) Pronti per le notti olimpiche? Stanotte serviranno gli straordinari, caffè bollente e una sveglia molto birichina per seguire le gare più belle dei Giochi olimpici di2022: la discesa, cancellata ieri per troppo vento che aveva già fatto saltare la terza sessione di training, andrà in scena, in diretta, alle 4 del mattino di lunedì 7. Manche secca, come accade nelle prove veloci dello sci alpino (Discesa, appunto e superG) che sarà incorniciata da un’altra prova maestra di queste Olimpiadi invernali: il gigante femminile (Dirette Tv e web 3.15 e 6.45). L’Italia si gioca carte importanti in entrambe le gare e per una volta diciamo, Men first per conoscere i signori della discesa, glijet che, è il caso di dirlo, parlando della pista Rock di, avranno davvero bisogno di vento in poppa (e non ...

