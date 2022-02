Curling | Italia-Cina 8-4 | Stefania Constantini e Amos Mosaner infilano il settebello | primo posto ad un passo!

(Di domenica 6 febbraio 2022) Settimo successo per l’alle Olimpiadi Invernali nel doppio misto delnel round robin in corso di svolgimento a Pechino, inbattono per 8-4 ladi Fan SuYuan e Ling Zhi e torneranno sul ghiaccio alle ore 13.05ne di oggi per l’importante sfida contro la Svezia. Basterà un solo successo nelle ultime due partite per garantirsi il primato al termine del round robin. Laha l’ultima stone nelend ma l’con un ottimo gioco imbriglia gli avversari andando a rubare la mano ed a marcare ben tre punti. Nella seconda ripresa gli azzurri rubano nuovamente la mano, si inventano un nuovo end di gran prestigio e ...

Advertising

Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE ANCORA!!!!! ?? Constantini e Mosaner battono anche l'Australia! 5 successi su 5 partite giocate! ??????… - ItaliaTeam_it : E sono cinque, cinqueeeeee! ?????? L'Italia batte l'Australia 7-3, Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il… - Eurosport_IT : Le 6 vittorie (su 6) degli Azzurri: ???? Italia-USA ???? 8-4 ???? Italia-Svizzera????8-7 ???? Italia-Norvegia ???? 11-8 ???? Ita… - flamminiog : RT @DarioPuppo: Nonostante qualche errore degli azzurri arriva la settima vittoria per 8-4 sulla Cina, costruita con i 3 punti marcati nel… - i_bruce_fan : RT @Eurosport_IT: 'CHE TIRO CHE HA FATTO?!' ?????? Super punto di Stefania Constantini nella vittoria dell'Italia sulla Gran Bretagna! ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Italia

Settima vittoria in altrettante partite per il doppio misto italiano delnel round robin dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini, che proprio ieri hanno staccato il pass per la semifinale con tre gare d'anticipo, hanno battuto anche ...06.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di- Cina, match valido per il torneo didoppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio del ...Settimo successo per l’Italia alle Olimpiadi Invernali nel doppio misto del curling nel round robin in corso di svolgimento a Pechino, in Cina: Amos Mosaner e Stefania Constantini battono per 8-4 la ...L'Italia resta imbattuta nel torneo di doppio misto del curling, ed è a un passo dalla qualificazione alle semifinali, battendo 7-5 la Gran Bretagna. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno portato ...