Ciclismo | Alberto Bettiol | “Bisognerà fare una crono a tutta | sarà l’occasione per testare il nuovo materiale”

(Di domenica 6 febbraio 2022)esprime la propria opinione alla viglia di una nuova giornata all’Etoile de Bessèges 2022. Il secondo classificato della graduatoria generale prova a ribaltare la situazione generale, una missione non impossibile visti i sette secondi di ritardo dal leader Benjamin Thomas. Il nostro connazionale ha affermato alla stampa come riporta L’équipe: “la mia prima gara contro il tempo della stagione, ma ancheperildel team.una, ma io resto con lo stesso spirito con sui sono partito il primo giorno”. Il ciclista della EF Education-EasyPost ha continuato dicendo: “Sono venuto a questo evento per divertirmi, questo resta il ...

...su Facebook è statoCirio . Il governatore, sempre attento ai fatti dei piemontesi in giro per l'Italia e il mondo, ha voluto pubblicamente complimentarsi con la campionessa diElisa ...... lunga 155 chilometri è andata al corridore francese Thomas, che adesso è anche il nuovo leader della classifica generale, precedendo di 9 il gruppo inseguitore, con in testa l'italiano...Alberto Bettiol esprime la propria opinione alla viglia di ... Bisognerà fare una crono a tutta, ma io resto con lo stesso spirito con sui sono partito il primo giorno”. Il ciclista della EF Education ...Nella classifica generale Benjamin Thomas resta in testa con 7 secondi di vantaggio su Alberto Bettiol e 8 su Johannessen. Domenica l'ultima tappa, una crono di 10,73 km in programma ad Alès. Per ...