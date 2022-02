Bollo auto: che succede se non hai pagato entro febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) Che cosa succede se non hai pagato il Bollo auto entro febbraio: tempo scaduto, quali sono i rischi per l’intestatario e per la vettura. Hai pagato il Bollo auto? Il 31 gennaio è scaduta la data ultima per pagamento del Bollo scaduto a dicembre 2021. Quali sono rischi e conseguenze per chi non ha pagato la tassa automobilistica fino a questo momento. Volante BMW (Foto: Pixabay)A partire da questo mese di febbraio scatta la mora. Le agevolazioni prevista dal Governo negli ultimi mesi non sono più in vigore nel 2022, ciò significa che arriveranno sanzioni per chi non è in regola con il pagamento del Bollo auto. Prima ... Leggi su vesuvius (Di domenica 6 febbraio 2022) Che cosase non haiil: tempo scaduto, quali sono i rischi per l’intestatario e per la vettura. Haiil? Il 31 gennaio è scaduta la data ultima per pagamento delscaduto a dicembre 2021. Quali sono rischi e conseguenze per chi non hala tassamobilistica fino a questo momento. Volante BMW (Foto: Pixabay)A partire da questo mese discatta la mora. Le agevolazioni prevista dal Governo negli ultimi mesi non sono più in vigore nel 2022, ciò significa che arriveranno sanzioni per chi non è in regola con il pagamento del. Prima ...

Alessan27259340 : @RizzoGiov Sarà indietro con il bollo auto . . . - clawin8 : Pazzesco! Scappate da quel Paese di folli! - Pat_Zago : RT @Th3P3ck: Io personalmente non pagherò il bollo auto. Se lo facciamo tutti sono credo già 3 milioni di euro di tasse in meno ( a spanne ) - arwen0506 : Bollo auto non pagato, ora c'è il ritiro delle targhe - Th3P3ck : Io personalmente non pagherò il bollo auto. Se lo facciamo tutti sono credo già 3 milioni di euro di tasse in meno… -