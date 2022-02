Tommaso Zorzi e la corsa dal medico | “Ha una pancreatite…”

Leggi su topicnews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip si è recato con urgenza dal. Scopriamo insieme il motivo Negli ultimi anni uno dei personaggi che maggiormente è emerso a livello televisivo è proprio. Come molti altri suoi coetanei, anche egli è partito dai social network. Con grande abilità, l’influencer si è fatto spazio tra i tanti che hanno intrapreso il suo medesimo percorso. Uno dei suoi punti di forza è senz’altro la simpatia che ha messo in luce prima su Instagram, e poi successivamente anche sul piccolo schermo.(Instagram)Il suo esordio in tv è arrivato tuttavia prima della sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Dal 2016 al 2019 ha partecipato alle riprese di “Riccanza” sulle frequenze di MTV, mentre nel 2018 è partito ...