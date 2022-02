“Chiedo scusa e vado via…”. Sanremo, Achille Lauro sorprende Loredana Bertè e l’Ariston è un fiume di lacrime (Di sabato 5 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, dedicata a duetti e cover degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta con i cantanti che per la prima volta nella storia del festival della canzone italiana hanno potuto portare brani internazionali. Con Amadeus sul palco dell’Ariston Maria Chiara Giannetta, l’attrice che ha spopolato su Rai1 con il suo ruolo nella fiction ‘Blanca’ e lanciata dalla intramontabile fiction Don Matteo. Ad inaugurare la serata Noemi, che sceglie, suonando al piano, You make me feel like A natural woman’ di Carole King, portata al successo da Aretha Franklin. A stupire il duetto formato da Achille Lauro e Loredana Bertè con ‘Sei bellissima’, una delle canzoni più note dell’artista scritto da Claudio Daiano per il testo e da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio la quarta serata del Festival di2022, dedicata a duetti e cover degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta con i cantanti che per la prima volta nella storia del festival della canzone italiana hanno potuto portare brani internazionali. Con Amadeus sul palco delMaria Chiara Giannetta, l’attrice che ha spopolato su Rai1 con il suo ruolo nella fiction ‘Blanca’ e lanciata dalla intramontabile fiction Don Matteo. Ad inaugurare la serata Noemi, che sceglie, suonando al piano, You make me feel like A natural woman’ di Carole King, portata al successo da Aretha Franklin. A stupire il duetto formato dacon ‘Sei bellissima’, una delle canzoni più note dell’artista scritto da Claudio Daiano per il testo e da ...

