Ascolti da record per la serata delle cover a Sanremo: la media share è la più alta dal 1995 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ascolti da record nella quarta serata di Sanremo, quella dedicata alle cover: sono stati 11.378.000 gli spettatori medi dei 25 artisti in gara. Lo share medio è stato del 60,5% di share. Amadeus porta a casa oltre 15 punti di share in più sullo scorso anno. La media della quarta serata l’anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. La media della quarta serata del festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di share. La prima parte della serata di ieri, dalle 21.29 alle 23.39, è stata seguita da 14.731.000 spettatori con il 59,2% di share. La seconda, dalle 23.44 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)danella quartadi, quella dedicata alle: sono stati 11.378.000 gli spettatori medi dei 25 artisti in gara. Lomedio è stato del 60,5% di. Amadeus porta a casa oltre 15 punti diin più sullo scorso anno. Ladella quartal’anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di. Ladella quartadel festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di. La prima parte delladi ieri, dalle 21.29 alle 23.39, è stata seguita da 14.731.000 spettatori con il 59,2% di. La seconda, dalle 23.44 ...

