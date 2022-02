Nainggolan: «Inter? Non avevo fiducia. Zaniolo grande giocatore ma non fa la differenza» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Radja Naniggolan ha parlato ai microfoni de La Repubblica: Roma, Belgio e tanto altro nelle parole del centrocampista Radja Nainggolan ha parlato a La Reppublica del suo passato, tra allenatori, squadre e diverbi. Le parole del centrocampista ora all’Anversa: SERIE A – «L’Italia mi manca, i miei amici, i ristoranti, la gente. Il livello della Serie A è rispetto diverso a qui: le piccole giocano a viso aperto. Anche a San Siro. Lì una volta trovavi Pirlo, Seedorf, Thiago Silva, se prendevi tre gol andavi a casa con il sorriso». STILE DI VITA – «Se uno fa tardi, beve e fuma una sigaretta, ai miei occhi non fa nulla di male. Poi in campo rendevo facile accettare tutto. Non mi sono mai preoccupato di quella che diceva la gente. C’è chi beve più di me, ma lo fa in casa e quindi non lo sa nessuno». NAZIONALE – «Il moralismo mi ha fatto perdere un Mondiale e da lì ho detto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Radja Naniggolan ha parlato ai microfoni de La Repubblica: Roma, Belgio e tanto altro nelle parole del centrocampista Radjaha parlato a La Reppublica del suo passato, tra allenatori, squadre e diverbi. Le parole del centrocampista ora all’Anversa: SERIE A – «L’Italia mi manca, i miei amici, i ristoranti, la gente. Il livello della Serie A è rispetto diverso a qui: le piccole giocano a viso aperto. Anche a San Siro. Lì una volta trovavi Pirlo, Seedorf, Thiago Silva, se prendevi tre gol andavi a casa con il sorriso». STILE DI VITA – «Se uno fa tardi, beve e fuma una sigaretta, ai miei occhi non fa nulla di male. Poi in campo rendevo facile accettare tutto. Non mi sono mai preoccupato di quella che diceva la gente. C’è chi beve più di me, ma lo fa in casa e quindi non lo sa nessuno». NAZIONALE – «Il moralismo mi ha fatto perdere un Mondiale e da lì ho detto ...

Advertising

cmdotcom : #Nainggolan: 'Era mio l'audio in cui dicevo di voler lasciare l'#Inter per tornare a #Roma. #Conte, #Totti e… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Nainggolan a #Repubblica: 'L'audio circolato quando ero all'#Inter in cui dicevo di voler andare via? Ero proprio io, l'av… - Moixus1970 : RT @capuanogio: #Nainggolan a #Repubblica: 'L'audio circolato quando ero all'#Inter in cui dicevo di voler andare via? Ero proprio io, l'av… - capuanogio : #Nainggolan a #Repubblica: 'L'audio circolato quando ero all'#Inter in cui dicevo di voler andare via? Ero proprio… - Paul43154527 : RT @spondainter: Le voci di mercato su Nicolò #Zaniolo non sembrano intenzionate a fermarsi. Qualora il numero 22 italiano dovesse lasciar… -