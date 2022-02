Marocco, i soccorritori si avvicinano al piccolo Ryan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il lieto fine e' a pochi metri, per il piccolo Ryan caduto in un pozzo non si e' mai spenta la speranza. I soccorritori, infatti, si sono avvicinati al bambino di cinque anni intrappolato ormai da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il lieto fine e' a pochi metri, per ilcaduto in un pozzo non si e' mai spenta la speranza. I, infatti, si sono avvicinati al bambino di cinque anni intrappolato ormai da ...

Advertising

franser_real : Bambino caduto in un pozzo in Marocco: come procedono i soccorsi - peppe844 : #SaveRyan #Rayan #Marocco forza ragazzo non mollare.. sperando che che i soccorritori lo salvino e sia vivo.. - luca_cordoni : Al #femminismo che dipinge tutti 'i maschi' come tossici e violenti, una domanda: quante donne tra i soccorritori d… - giovann89191810 : @DPCgov In Marocco ,vicino Chefchauen. Un bimbo è caduto in un pozzo .Consigliate ai soccorritori marocchini se ri… - giovann89191810 : In Marocco ,vicino Chefchauen. Un bimbo è caduto in un pozzo .Consigliate ai soccorritori marocchini se riempendo… -