Manovre al centro | incontro Berlusconi-Casini ad Arcore Salvini | non mi interessa toto-Casini

Il presidente Silvio Berlusconi ha ricevuto ad Arcore l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini che gli ha rinnovato la sua gratitudine per l'attenzione e per il rispetto mostrato dall'ex premier nei sui confronti in queste ultime settimane. "È stato un incontro affettuoso - ha detto Casini - Abbiamo avuto un incontro dal contenuto umano e affettivo. Ho ringraziato Berlusconi per la sua attenzione e amicizia che ho affettuosamente contraccambiato. Non abbiamo parlato di attualità politica. Solo degli scenari internazionali complicati che stiamo vivendo". Ma da alcune indiscrezioni emerge che il Cavaliere voglia rafforzare l'area popolare del centrodestra, diventando ancora di più l'imprescindibile punto di riferimento. Salvini: non mi interessa toto-Casini

