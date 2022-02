(Di venerdì 4 febbraio 2022)enorme con il: l’ultimo concorso ha regalato premi in tutta Italia. Ma a festeggiare è stato un giocatore con un mega colpo Festa grande per un fortunatissimo giocatore che ha incassato una cifra enorme grazie al. Questo gioco sta continuando a far registrare numeri da record insieme a Lotto e Superenalotto. I L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Colpaccio 10eLotto: arriva la vincita più alta dell’anno - #Colpaccio #10eLotto: #arriva #vincita -

Ultime Notizie dalla rete : Colpaccio 10eLotto

Consumatore.com

L'ultimo concorso delha distribuito 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 206 milioni dall'inizio dell'anno. ...Di Fabio Belli) NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 8 gennaio:e Smorfia ... giovedì 13 gennaio 2022, con il jackpot per chi riuscirà a fare ilcon il 6 che ha ormai ...Vincita enorme con il 10eLotto: l'ultimo concorso ha regalato premi in tutta Italia. Ma a festeggiare è stato un giocatore con un mega colpo ...La San Giobbe Chiusi dopo il colpaccio di Cento attende la visita di Chieti per dare continuità alla ministriscia di due successi consecutivi. È una sfida fondamentale per l’amplissima zona centrale d ...