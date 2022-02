Chi è Nek | moglie e figli | mano | patrimonio del cantante con Massimo Ranieri a Sanremo 2022

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è Nek: ilpartecipa alla serata delle cover nella 72esima edizione diper cantare Anna verrà di Pino Daniele con il grande. Chi è Nek: vita privata Filippo Neviani, in arte Nek, è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Da giovane dopo la scuola Nek ha lavorato con il padre nei campi di Modena. Ilvive ancora nella sua città, Sassuolo, cui è visceralmente legato. Nel 1986 fonda insieme al compagno Gianluca Vaccari il duo country Winchester. Tre anni dopo si unisce al gruppo rock White Lady, nato come cover band dei già noti Police. Nel 1991 Nek abbandona il gruppo ricercando una carriera da solista per scrivere anni di incredibili successi. Nel corso della sua carriera a vendere più di 10 milioni di dischi. Nek: ...

Da Arisa e Loredana Bertè, a Rocco Hunt e Vinicio Capossela, passando per Gianluca Grignani, Nek e ... è Maria Chiara Giannetta Maria Chiara Giannetta, che ha conquistato il cuore del pubblico prima ...