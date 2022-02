ATP Pune, Musetti si scioglie sul più bello: Majchrzak in semifinale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lorenzo Musetti si scioglie sul più bello nei quarti di finale dell’ATP 250 di Pune: il numero 66 del mondo perde 6-2 6-7 6-4 contro Kamil Majchrzak e rimanda l’appuntamento con la sua quarta semifinale a livello ATP, proseguendo il proprio momento no che dura ormai da molti mesi. Dal Roland Garros 2021 in poi, sono ben 16 le sconfitte subite su 22 incontri disputati. Il polacco, dal canto suo, conquista la sua prima semifinale in carriera e, grazie a questo risultato, ritocca il proprio best ranking: da lunedì, sarà tra i primi 80 del mondo. Musetti è subito in difficoltà: il carrarino perde i primi 6 punti del match e, in men che non si dica, deve fronteggiare un turno di battuta ai vantaggi, riuscendo a limitare i danni e ad evitare di dover ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lorenzosisul piùnei quarti di finale dell’ATP 250 di: il numero 66 del mondo perde 6-2 6-7 6-4 contro Kamile rimanda l’appuntamento con la sua quartaa livello ATP, proseguendo il proprio momento no che dura ormai da molti mesi. Dal Roland Garros 2021 in poi, sono ben 16 le sconfitte subite su 22 incontri disputati. Il polacco, dal canto suo, conquista la sua primain carriera e, grazie a questo risultato, ritocca il proprio best ranking: da lunedì, sarà tra i primi 80 del mondo.è subito in difficoltà: il carrarino perde i primi 6 punti del match e, in men che non si dica, deve fronteggiare un turno di battuta ai vantaggi, riuscendo a limitare i danni e ad evitare di dover ...

