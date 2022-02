Sei Nazioni di rugby, Fischetti: "Con la Francia sarà gara fisica e di grande intensità" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Con la Francia ci aspettiamo una partita molto fisica, i francesi lo sono e puntano molto il loro gioco sulla fisicità e sulle fasi statiche, quindi ci aspettiamo una gara con una intensità molto alta". Così il pilone azzurro Danilo Fischetti presenta all'Adnkronos la gara con la Francia che aprirà il Sei Nazioni 2022 dell'Italia. Tutti vogliono far rivedere lo spirito messo in campo contro gli All Blacks. "Sicuramente fare una partita del genere contro la Nuova Zelanda, i più forti al mondo, da' una dose di fiducia importante e di coraggio a tutti quanti. Vogliamo fare lo stesso con la Francia. E' venuto bene con gli All Blacks e cerchiamo di riportare in ogni partita quello spirito e quell'atteggiamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Con laci aspettiamo una partita molto, i francesi lo sono e puntano molto il loro gioco sulla fisicità e sulle fasi statiche, quindi ci aspettiamo unacon unamolto alta". Così il pilone azzurro Danilopresenta all'Adnkronos lacon lache aprirà il Sei2022 dell'Italia. Tutti vogliono far rivedere lo spirito messo in campo contro gli All Blacks. "Sicuramente fare una partita del genere contro la Nuova Zelanda, i più forti al mondo, da' una dose di fiducia importante e di coraggio a tutti quanti. Vogliamo fare lo stesso con la. E' venuto bene con gli All Blacks e cerchiamo di riportare in ogni partita quello spirito e quell'atteggiamento ...

