Se la regge con entrambe le mani significa che non vuole stringere mani altrui

Kate Middleton h perfezionato una tecnica tutta sua nel modo di tenere la borsa: si chiama "Cambridge Carry". Quando la regge con entrambe le mani significa che, senza voler sembrare sgarbata, non vuole stringere mani altrui. Sembra che l'adotti ogni volta che deve parlare con qualcuno che non conosce. Un segreto da copiare sicuramente, ma a quanto pare suscettibile di variazioni. Perché ha usato questa tecnica in presenza dei suoceri, il principe Carlo e la moglie Camilla.

Ultime Notizie dalla rete : regge con L'allarme di Galimberti: "Il mondo scolastico con queste regole non regge più" La Provincia di Cremona e Crema Pescara, Seccia smentisce: “Conti del Comune in regola” Pescara. “I rilievi mossi al Comune di Pescara sorprendono perché non in sintonia con un quadro oggettivo che è tale da reggere autorevolmente a qualsiasi riscontro tecnico”. Così l’assessore comunale ...

Marghera, il «Vapore» contro il caro bollette: cene con candele, frigoriferi spenti e musica solo acustica Il titolare dello storico locale ha cambiato stile e abitudini: «Non potevamo reggere con il costo delle bollette. Ora solo menu di stagione e niente musica elettrica» ...

Pescara. "I rilievi mossi al Comune di Pescara sorprendono perché non in sintonia con un quadro oggettivo che è tale da reggere autorevolmente a qualsiasi riscontro tecnico". Così l'assessore comunale Seccia.

Il titolare dello storico locale "Vapore" a Marghera ha cambiato stile e abitudini: «Non potevamo reggere con il costo delle bollette. Ora solo menu di stagione e niente musica elettrica»