Napoli, esclusione a sorpresa di Spalletti nella lista Uefa! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli si prepara per un febbraio di fuoco. Un mese intenso nella quale potremo capire quali sono le reali intenzioni degli azzurri in questa stagione. Ci sarà la sfida scudetto con l‘Inter e subito dopo il doppio confronto con il Barcellona in Europa League. Spalletti dovrà fare a meno per un’altra settimana sicuramente di Koulibaly, arrivato in finale di Coppa d’Africa con il suo Senegal, e attende Camerun-Egitto per quanto riguarda Anguissa. Tuanzebe Napoli Europa LeagueIntanto poco fa il tecnico toscano ha diramato la lista Uefa e, a sorpresa, ha escluso il neo-acquisto Axel Tuanzebe. Inseriti invece Ghoulam e Ounas, papabili ad un eventuale esclusione perchè il terzino era stato escluso nella fase a gironi mentre l’ex Crotone è alle ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilsi prepara per un febbraio di fuoco. Un mese intensoquale potremo capire quali sono le reali intenzioni degli azzurri in questa stagione. Ci sarà la sfida scudetto con l‘Inter e subito dopo il doppio confronto con il Barcellona in Europa League.dovrà fare a meno per un’altra settimana sicuramente di Koulibaly, arrivato in finale di Coppa d’Africa con il suo Senegal, e attende Camerun-Egitto per quanto riguarda Anguissa. TuanzebeEuropa LeagueIntanto poco fa il tecnico toscano ha diramato laUefa e, a, ha escluso il neo-acquisto Axel Tuanzebe. Inseriti invece Ghoulam e Ounas, papabili ad un eventualeperchè il terzino era stato esclusofase a gironi mentre l’ex Crotone è alle ...

Advertising

Spazio_Napoli : Luciano #Spalletti ha diramato la lista UEFA per le gare di #EuropaLeague: esclusione a sorpresa per Axel #Tuanzebe… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Lista Uefa Napoli, c'è Ghoulam e non Tuanzebe: i motivi dell'esclusione dell'ex Manchester United - ParliamoDiNews : CorSport - Lista Uefa Napoli, c`è Ghoulam e non Tuanzebe: i motivi dell`esclusione dell`ex Manchester United… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Tuanzebe escluso dalla lista Uefa, confermato #Ghoulam. Ecco perché -