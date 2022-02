L’hacker che ha mandato in down Internet in Corea del Nord (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una risposta, una ritorsione per un attacco di pirateria informatica subita nel corso del 2021. Una vera e propria guerra fredda tra hacker che si colpiscono a vicenda, rendendo ancor più evidenti le tensioni tra due Paesi: gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Un esperto informatico americano – che si cela dietro lo pseudonimo di P4x – ha rivendicato la “responsabilità” dietro il crollo dell’infrastruttura Internet, durato per quasi una settimana, che ha bloccato moltissimi siti nel Paese governato da Kim Jong-un. LEGGI ANCHE > Le notizie false dalla Corea del Nord sono, per i media occidentali, «un ottimo modo per ottenere click» «Sembrava la cosa giusta da fare qui. Se non vedono che abbiamo i denti, continueranno a venire. Voglio che capiscano che se vieni da noi, significa che parte della tua ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una risposta, una ritorsione per un attacco di pirateria informatica subita nel corso del 2021. Una vera e propria guerra fredda tra hacker che si colpiscono a vicenda, rendendo ancor più evidenti le tensioni tra due Paesi: gli Stati Uniti e ladel. Un esperto informatico americano – che si cela dietro lo pseudonimo di P4x – ha rivendicato la “responsabilità” dietro il crollo dell’infrastruttura, durato per quasi una settimana, che ha bloccato moltissimi siti nel Paese governato da Kim Jong-un. LEGGI ANCHE > Le notizie false dalladelsono, per i media occidentali, «un ottimo modo per ottenere click» «Sembrava la cosa giusta da fare qui. Se non vedono che abbiamo i denti, continueranno a venire. Voglio che capiscano che se vieni da noi, significa che parte della tua ...

Advertising

ClaudioFerocino : Cumunque, riguardo alla password del pc ci sono propabbilita. Una quella di un hacker e l'altro: aver conoscenza de… - thebitcoincycle : L'hacker è stato in grado di far credere ai 'guardian' del bridge (coloro che verificano che quanto prelevi è pari… - SalvoSalento : @_iunius @Cazzaccimiei1 Ma nel frattempo, l'impiegato delle poste, che non è un Hacker, non può farti pagare la bol… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: Regione Lazio, Fabrizio Ghera : “Torna l’incubo hacker”. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi truffa da… - fdiviterbo : Regione Lazio, Fabrizio Ghera : “Torna l’incubo hacker”. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi t… -

Ultime Notizie dalla rete : L’hacker che Qubit DeFi: Hacker rubano 80 milioni di dollari in criptovaluta hackerjournal.it