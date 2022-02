Advertising

CalcioWebPuglia : Calciomercato Juve, da Alex Sandro a Rabiot, il punto sulle prossime cessioni - sportli26181512 : Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle prossime cessioni: Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle pros… - Gazzetta_it : Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle prossime cessioni - WetterRenato : @Swaffle_7 Dybala a parte, mancando Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro, con McKennie che torna solo domani, direi… - cmercatoweb : La #Juve punta ?? #Angeliño come erede di #AlexSandro -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Alex

I cinque che al momento non hanno certezze oltre il prossimo 30 giugno restano tutti in attesa della proposta della: si tratta di Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan ...Come sottolinea Albanese a Juventibus, la possibilità di far giocare Mattia De Sciglio su entrambe le fasce potrebbe accelerare la cessione diSandro.La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato anche in estate. Dopo gli acquisti di Denis Zakaria, Dusan Vlahovic e Federico Gatti, la società bianconera potrebbe ...Mattia De Sciglio non solo potrebbe ritrovare la titolarità nella Juventus ma la convocazione in nazionale gli garantisce anche un ritorno con la maglia azzurra. Come sottolinea anche Albanese a ...