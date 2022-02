Jennifer Lopez sull'amore per Ben Affleck: «Alcune cose sono per sempre» (Di giovedì 3 febbraio 2022) La cantante e attrice parla del ritorno con il suo ex più famoso: «Abbiamo imparato la lezione, la seconda volta fai le cose meglio» Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) La cantante e attrice parla del ritorno con il suo ex più famoso: «Abbiamo imparato la lezione, la seconda volta fai lemeglio»

Advertising

myssstaneIenoir : Il modo in cui questa mia amica è convinta da due sere che ci sarà Jennifer Lopez come ospite a Sanremo stasera ci… - VanityFairIt : Per chi ha i capelli lunghi le acconciature semi raccolte rappresentano un SOS stiloso e sono facilissime da realiz… - martinarinoldo : Ma ve lo immaginate il giuramento di #Mattarella stile Stati Uniti - Biden ha avuto Jennifer Lopez, per noi sicuram… - ImAsshole__ : RT @Lucignolo1973: Azz mo io al campanello di casa ci metto anche Jennifer Lopez e poi dico che stiamo insieme #uominiedonne - Lucignolo1973 : Azz mo io al campanello di casa ci metto anche Jennifer Lopez e poi dico che stiamo insieme #uominiedonne -