Governo, Salvini “Non siamo interessati a una revisione della squadra” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Parlerò con Draghi per trovare miliardi veri, rapidi da girare sui conti correnti di aziende e famiglie che non riescono a pagare le bollette, è quello che mi sono messo in testa. Io sono un testone e finchè non ce la faccio non mi fermo. Il clima nel Governo? E' buono”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti all'uscita dal Mise, dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti.“Ci sono milioni di mamme e papà che vorrebbero avere i bimbi in classe e poter lavorare tranquillamente. Alcune distinzioni non sono condivise nè da noi nè dalla scienza – ha aggiunto -. Detto questo, siamo al Governo per lavorare. Il Pd si occupi del Pd. revisione di squadra di Governo? Non abbiamo interessi di questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Parlerò con Draghi per trovare miliardi veri, rapidi da girare sui conti correnti di aziende e famiglie che non riescono a pagare le bollette, è quello che mi sono messo in testa. Io sono un testone e finchè non ce la faccio non mi fermo. Il clima nel? E' buono”. Così Matteo, leaderLega, parlando con i giornalisti all'uscita dal Mise, dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti.“Ci sono milioni di mamme e papà che vorrebbero avere i bimbi in classe e poter lavorare tranquillamente. Alcune distinzioni non sono condivise nè da noi nè dalla scienza – ha aggiunto -. Detto questo,alper lavorare. Il Pd si occupi del Pd.didi? Non abbiamo interessi di questo ...

