"Gli autori mi hanno detto di non dirlo": Katia Ricciarelli svela il segreto, impossibile non accorgersi (Di giovedì 3 febbraio 2022) La soprano Katia Ricciarelli ignora le indicazioni della produzione del GF Vip e spiffera il segreto ai compagni di gioco. Katia Ricciarelli (fonte youtube)La soprano Katia Ricciarelli sfida l'autorità della produzione del GF Vip e rivela una notizia che le era stato espressamente chiesto di tacere. La soprano veneta ha accusato oggi un particolare stato di stanchezza e spossatezza generalizzate, e ha rivelato ai compagni l'origine del suo malessere. A quanto emerge, la cantante si sarebbe sottoposta alla pratica della vaccinazione all'interno della casa del GF Vip, come sottolineano le sue parole. "Mi hanno detto di non dirlo, ma lo dico: ho fatto il vaccino oggi: per questo sono un po' rinco!".

